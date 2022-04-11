- Erzurum'da fırıncılarda Ramazan pidesi mesaisi

ERZURUM - Erzurum'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırıncılarda Ramazan pidesi mesaisi de başladı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Erzurum'daki fırıncılar da pide mesaisi başladı. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pide nedeniyle fırıncılar aralıksız çalışıyor. Vatandaşların siparişlerini yetiştiremeye çalışan fırıncılar, iftar saatine kadar sıcak pide çıkarmaya devam ediyor.

Ramazan ayında pidenin Erzurumlular için vazgeçilmez olduğunu ifade eden iş yeri sahibi Murat Toktaş, "Pide Erzurumluların vazgeçilmezi. Özellikle Ramazan ayında vatandaşların çok rağbet göstermesinden dolayı sadece pide çıkarıyoruz. Sabah saatlerinde çalışmalarımıza başlıyoruz iftar saatine kadar pide çıkarmaya devam ediyoruz. Sahura kadarda yufka çıkarıyoruz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. pide fiyatlarımız yumurtalı pide 7.5 TL, sade 5 TL'den satılıyor" diye konuştu.