Erzurum'da Filistin için özgürlük konvoyu düzenlendi
Erzurum'da gece yarısı düzenlenen 'Filistin için özgürlük' konvoyuna yüzlerce Erzurumlu katıldı ve İsrail saldırılarını protesto etti. Konvoy, Cumhuriyet Caddesi üzerinden şehir turu attıktan sonra kent meydanında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edildi. Basın açıklamasının ardından kalabalık olay çıkmadan dağıldı.
Erzurum'da gece yarısı Filistin için özgürlük konvoyu düzenlendi.
Erzurum'da gece yarısı düzenlenen "Filistin için özgürlük" konvoyuna Filistin ve Türk bayrakları ile katılan yüzlerce Erzurumlu, İsrail saldırılarını protesto etti.
Cumhuriyet Caddesi üzerinden şehir turu atan vatandaşlar, kent meydanında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua etti. Burada yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı. - ERZURUM