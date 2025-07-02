Erzurum'da Doktora Cinsel Taciz İddiası: Soruşturma Başlatıldı

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Karaçoban ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor hakkında cinsel taciz iddiaları nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatıldı. İlgili personel görevden uzaklaştırılarak tutuklandı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, göreve yeni başlayan doktor hakkında 30 Haziran 2025 tarihinde hem adli hem idari soruşturma başlatıldığı, aynı gün ilgili personelin görevden uzaklaştırılarak açığa alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, adli mercilere sevk edilen şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Sürecin tüm aşamalarının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, kamuoyunun sağlıklı şekilde bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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