Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Ayılar Tarlalara Tehdit Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar, ayıların sıkça gelmesinden dolayı korkudan arazilerine gidemediklerini ifade ederek, yardım istedi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar, ayıların sıkça gelmesinden dolayı korkudan arazilerine gidemediklerini ifade ederek, yardım istedi.

Aşkale'nin Kaban Dağı mevkiinde çayır ve tarla arazileri bulunan vatandaşlar doğadaki ayıların korkusundan işlerini yapamaz olduklarını söylediler. Bir haftadan beri her sabah arazilerinde karşılaştıkları ayılar sebebiyle ot biçemediklerini ve arazi sulayamadıklarını dile getiren Aşkaleli çiftçiler, "İlgililerden bu konuda yardım ve destek bekliyoruz. Korkumuzdan işlerimizi yapamıyoruz. Ayılar adeta buraları mesken tuttu" dediler.

Aşkaleli bir çiftçi de tarlasına giren ayıyı cep telefonu ile çekerek paylaştı. Görüntülerde çiftçinin ayıyı kaçırmak için sürekli bağırdığı görülüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Aşkale Hayvan Hakları Tarım Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Sinan Ateş davasında 'Ben azmettirdim' itirafı! Mahkeme başkanı 'Sen ne anlatıyorsun' diye azarladı

Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı

 Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

 Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title