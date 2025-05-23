Erzurum'da Asfalt Üretim Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'da Asfalt Üretim Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Erzurum'da Güven Asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı. Olayın nedeni araştırılıyor.

(ERZURUM)- Erzurum'da Pasinler yolu üzerinde bulunan Güven Asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada bir işçinin cansız bedene ulaşıldı. Erzurum Valisi olay yerinde yaptığı açıklamada, "Ankara'dan gelen 2 işçi kardeşimizin tankın üzerinde kaynak yaparken patlama meydana geldi ve bunun sonucunda işçilerden biri hayatını kaybetti." dedi.

Erzurum'da Pasinler yolu üzerinde bulunan Güven Asfalt üretim tesisinde patlama meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, patlamanın yaşandığı alanda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Saat 16.50 sularında asfalt şantiyesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın 112'ye intikal etmesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Patlamanın çıkış sebebi olarak Ankara'dan gelen 2 işçi kardeşimizin tankın üzerinde kaynak yaparken patlama meydana geldiği ve bunun sonucunda işçilerden birinin savrulmak suretiyle hayatını kaybetti. Diğer kardeşimiz ağır yaralanmış durumda. Şu anda Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi, hayati riski var. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralanan kardeşimize de hayırlı şifalar diliyorum.

Olayın tam nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. Burada toplamda 7 kişi çalışıyor, 2 vardiya halinde. İhmal olup olmadığını söylemek için henüz erken. Patlamayı kontrol altına alalım, soruşturma neticelensin. Olay tüm yönleri ile araştırılacak."

Kaynak: ANKA / Yerel
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