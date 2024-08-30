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Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

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Erzurum'da 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Askeri bando tarafından Yakutiye kent meydanında konser programı düzenlendi. 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ve Hafif Müzik Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenliğini konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Askeri bando türküler ve marşları seslendirirken vatandaşlar da zaman zaman eşlik ederek büyük bir coşku yaşadılar. Programı 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ da izledi.

Erzurum'da 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Askeri bando tarafından Yakutiye kent meydanında konser programı düzenlendi.

9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ve Hafif Müzik Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenliğini konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Askeri bando türküler ve marşları seslendirirken vatandaşlarda zaman zaman eşlik ederek büyük bir coşku yaşadılar.

Programı 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ da izledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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