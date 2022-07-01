Erzurum'da 3 bin 800 svat törenle çiftçilere dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da 3 bin 800 svat törenle çiftçilere dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Erzurum'da 3 bin 800 svat törenle çiftçilere dağıtıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Çiftçilerimizin ürettiği tarımsal ve hayvansal ürünlerin hem kalitesini hem de miktarını nasıl arttırabiliriz diye sürekli alandayız. Bu işler yerinde oturarak olmaz, hep alanda sizin yanınızda olacağız." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Çiftçilerimizin ürettiği tarımsal ve hayvansal ürünlerin hem kalitesini hem de miktarını nasıl arttırabiliriz diye sürekli alandayız. Bu işler yerinde oturarak olmaz, hep alanda sizin yanınızda olacağız." dedi.

Erzurum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen programda çiftçilere 3 bin 800 Svat dağıtıldı.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen tören, açılış konuşmaları ile başladı. Vali Okay Memiş, "Parasını helal yönden kazanan tüm çiftçi kardeşlerimize hayranlık duyuyoruz." dedi.

"Bu işler yerinde oturarak olmaz"

Törende 10 milyonluk bir svat yatırımı yaptıklarını aktaran Vali Memiş, "Bu ilin valisi olarak ben, İl Tarım Müdürü, İlçe Tarım Müdürü ve bütün bürokratlar, çiftçilerimizin ürettiği tarımsal ve hayvansal ürünlerin hem kalitesini hem de miktarını nasıl arttırabiliriz diye sürekli alandayız. Bu işler yerinde oturarak olmaz, hep alanda sizin yanınızda olacağız. Bugün burada yaklaşık 3 bin 800 adet svatın dağıtımını yapacağız. Neredeyse 10 milyon liralık bir harcama oldu." ifadelerini kullandı.

Vali Memiş, yapılan yatırımda Erzurum Milletvekillerinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in büyük katkıları olduğunu kaydederek, kendilerine teşekkürlerini iletti.

Programda Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat da bir konuşma yaparak, çiftçiye verilen desteği ve çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından svatlar üreticilere dağıtıldı.

Öte yandan Aziziye Belediyesi tarafından beton svat yapımında kullanılmak üzere çiftçilere 500 torba çimento desteği de verildi.

Dağıtım töreni sonrası, Vali Memiş ve beraberindeki heyet, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü araştırma istasyonunda bulunan deneme alanlarında incelemelerde bulundu. Enstitü Müdürü Dr. Şerafettin Çakal yapılan AR-GE çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programa, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, ilgili kurum yetkilileri ve çiftçiler katıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Okay Memiş Araştırma Erzurum Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title