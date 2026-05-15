Haberler

Gençliğin haftası başladı

Gençliğin haftası başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları, Erzurum'da havuz başındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törende konuşan İl Müdürü Levent Çakmur, gençliğin önemine vurgu yaparak hafta boyunca spor, kültür ve sanat etkinlikleri düzenleneceğini duyurdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları Havuz Başında Atatürk Anıtına Çelenk Sunumuyla başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları kapsamında, bugün Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un havuz başındaki Atatürk Anıtına Çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yakutiye İlçe Müdürü İkram Sönmez ile Palandöken İlçe Müdürü Muzaffer Kaya ve şube müdürlerinin de katıldığı törende Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, günün anlamına binaen bir konuşma yaptı.

Çakmur, "Bugün, bağımsızlık meşalesinin harlanmaya başladığı bu kadim Dadaş diyarında, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası'nı büyük bir heyecanla başlatıyoruz.

Çakmur, konuşmasında şunları kaydetti: "Erzurum, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir şehir olarak, Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünün vücut bulduğu en anlamlı yerlerden biridir. Sizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün en kıymetli dinamiklerisiniz. Bu hafta boyunca gerçekleştireceğimiz spor müsabakaları, kültürel etkinlikler ve sanatsal faaliyetler, aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve sizlerin potansiyelini sergilemek için birer fırsattır. Sizlerin azmi ve enerjisi, Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük güçtür. İl Müdürlüğü olarak, her adımınızda yanınızda olmaya, tesislerimizi ve imkanlarımızı sizlere sonuna kadar açmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor; Gençlerimizin, Gençlik Haftası'nı ve 19 Mayıs Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Haftamız kutlu, birliğimiz daim olsun."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları kapsamında bir hafta boyunca spor, kültür ve sanatsal etkinlikler yapılacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne damga vuran poz

Zirveye damga vuran poz
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor

Vatandaşa oh dedirten sözler: Gündemimizde yok

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı

Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı