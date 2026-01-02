Haberler

Erzurum'da 1001 Hatim bereketi

Güncelleme:
Erzurum'da Dadaşkent Merkez Camii'nde düzenlenen 1001 Hatim programında din görevlileri Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı. Programa vatandaşlar da katılarak manevi bir atmosfer oluşturdu.

Erzurum'da 1001 Hatim programlarının ikincisi Aziziye İlçe Müftülüğüne bağlı Dadaşkent Merkez Camii'nde yapıldı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. İsa Onay, merkez ilçe müftüleri, müftülük çalışanları ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Kur'an'ın kutlu sesiyle coşan gönüller, salavatlar tekbirler ve dualarla sükünet buldu.

Programda din görevlileri; Fakirullah Kaçar, Abdulcebbar Kop, Nur Muhammed Coşkun ve Süleyman Daşbaşı tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti, geceyi bereketlendirirken, getirilen salavatlar ve tekbirlerle manevi haz doruk seviyey ulaştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
