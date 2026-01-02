Erzurum'da 1001 Hatim bereketi

Erzurum'da 1001 Hatim programlarının ikincisi Aziziye İlçe Müftülüğüne bağlı Dadaşkent Merkez Camii'nde yapıldı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. İsa Onay, merkez ilçe müftüleri, müftülük çalışanları ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Kur'an'ın kutlu sesiyle coşan gönüller, salavatlar tekbirler ve dualarla sükünet buldu.

Programda din görevlileri; Fakirullah Kaçar, Abdulcebbar Kop, Nur Muhammed Coşkun ve Süleyman Daşbaşı tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti, geceyi bereketlendirirken, getirilen salavatlar ve tekbirlerle manevi haz doruk seviyey ulaştı. - ERZURUM