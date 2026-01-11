1001 Hatim okumaları devam ediyor

Erzurum'da 5 asırdır yaşatılan "1001 Hatim" geleneğinin simge camilerinden tarihi Ayazpaşa Camii'nde 1001 Hatim okumaları sürüyor.

Bu yıl 19 Aralık 2025 Cuma günü başlatılan 1001 Hatim okumaları, şehirdeki camiler, Kur'an kursları, iş yerleri ve evlerde okunmaya devam ediyor.

Ayazpaşa Camii'ndeki hatim okumalarına katılan İl Müftüsü Yaşar Çapçı, bu dönemde 1001 Hatim'in Erzurum'u kuşattığını, aralıksız her vakit okunan Kur'an'ın şehrin üzerini rahmetle kapladığını söyledi.

1001 Hatim okumaları 16-17 Ocak 2026'da tamamlanarak Ulu Camii'nde duası yapılacak. - ERZURUM