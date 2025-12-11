Haberler

Erzurum'da asırlık gelenek 1001 Hatim başlıyor

Güncelleme:
Pir Ali Baba tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan Erzurum'daki 1001 Hatim geleneği, bu yıl da devam ediyor. Herkesin katılabileceği hatim indirme etkinliği, afetlerden korunmak amacıyla düzenleniyor ve çeşitli dualar ile etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan '1001 Hatim' geleneği başlıyor.

Pir Ali Baba'nın tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 500 yıl önce Erzurum'da başlattığı Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, her yıl devam ettiriliyor. Şehrin afet ve beladan korunması için başlatılan gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kur'an-ı Kerim okumasını bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor. Erzurum Müftülüğü konu ile ilgili paylaşımda, " İlimizde uzun yıllardır sürdürülen 1001 Hatim Programı bu yıl da devam ediyor. Program, 19 Aralık 2025 Cuma günü başlayacaktır. Açılış, aynı gün saat 10.00'da Pirali Baba Türbesi önünde okunacak ilk hatim ve yapılacak dua ile yapılacaktır. Okuduğunuz hatimleri birleştirmek için, mahallenizdeki cami görevlisine söylemeniz yeterlidir. İsteyen kardeşlerimiz hatim sayılarını internet üzerinden de bildirebilirler. Program süresince İlimizde Kur'an-ı Kerim Tilavetleri, sohbetler ve dua programları yapılacaktır. Detaylı bilgi, ilçe müftülüklerimizden ve İl Müftülüğünden alınabilir" denildi.

Erzurum Müftülüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda şöyle denildi, "Dua programları şöyle olacaktır: Erkekler için: 16 Ocak 2026 Cuma, saat 09.00-13.00, Ulu Camii. Kadınlar için: 17 Ocak 2026 Cumartesi, saat 09.00-12.00, Ulu Camii. Tüm duyurular, Müftülüğümüzün internet ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır. Rabbimizden niyazımız; okunan hatimleri kabul buyurması, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmesidir" - ERZURUM

