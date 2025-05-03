Erzurum'a İki Yeni Okul Projesi İçin Protokol İmzalandı

Erzurum'a İki Yeni Okul Projesi İçin Protokol İmzalandı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi liderliğinde düzenlenen imza töreninde, Palandöken ve Konaklı mahallelerinde hayırsever katkısıyla iki yeni okul projesi hayata geçirilecek.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kente kazandırılacak iki yeni okul projesi için düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine; AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Hayırsever Osman Nuri Bakırcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Protokoller kapsamında; Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde, deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Alparslan İlkokulu'nun yerine 12 derslikli bir ilkokul, Konaklı Mahallesi'nde ise 2 derslikli okul binası ve 1 öğretmen lojmanının yapımı hayırsever katkısıyla gerçekleştirilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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