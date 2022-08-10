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Erzincan yerel haberi | Erzincan'da hasat dönemi başladı

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Erzincan yerel haberi | Erzincan'da hasat dönemi başladıERZİNCAN Doğu Anadolu Bölgesinin sebze ve meyve ambarı konumunda bulunan Erzincan'da hasat dönemi başladı.

Erzincan'da hasat dönemi başladı

ERZİNCAN Doğu Anadolu Bölgesinin sebze ve meyve ambarı konumunda bulunan Erzincan'da hasat dönemi başladı.

Erzincan'ın bereketli topraklarında üretilen kavun ve karpuzun hasadı başladı. Erzincan'da mayıs ayında toprakla buluşan karpuz fidelerinin verdiği karpuzların hasadı başladı. Doğu Anadolu Bölgesinin sebze ambarı konumunda bulunan Erzincan'da ekilen karpuzlar hasat edilmeye başlandı. Hasadın Eylül ayı sonuna kadar süreceği belirtilirken, Erzincan'da da yıllık karpuz üretimi ortalama 18 bin ton olarak gerçekleşiyor. Üretici şu anda karpuzu kilogramı 2,5 ile 3 liradan tarladan satışını gerçekleştiriyor. Bir karpuzun ortalama ağırlığı 5-15 kilogram arasında değişiyor. Yetiştirilen karpuzlar, başta Erzincan'daki marketler olmak üzere bölge illerine de satış için gönderiliyor.

İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya - Yerel

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