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Erzincan Valisi POMEM Öğrencileriyle Sahurda Bir Araya Geldi

Erzincan Valisi POMEM Öğrencileriyle Sahurda Bir Araya Geldi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı ile birlikte POMEM'i ziyaret ederek polis adaylarıyla sahur yaptı. Vali Aydoğdu, yiğitlerin huzur ve güvenlik için çalışacağını belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık ile birlikte, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni (POMEM) ziyaret ederek POMEM öğrencileriyle birlikte sahur yaptı.

Sahur sofrasında polis adaylarıyla bir araya gelen Vali Aydoğdu, "Bugün aynı sofranın etrafında omuz omuza oturan yiğitlerimiz, yarın ülkemizin dört bir yanında aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışacak. Bu kutlu yolda görev alacak yiğitlerimizin yolları bahtları açık olsun. Ayaklarına taş değmesin inşallah" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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