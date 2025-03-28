EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Erzincan Valisi'nden Çocuklara İftar Jestı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, iftara kısa bir süre kala sokakta karşılaştığı çocuklara iftar yemeği ısmarlayarak onlara jest yaptı. Çocuklarla sohbet eden Vali, Ali'nin arkadaşlarını da davet ederek güzel bir iftar organizasyonu gerçekleştirdi.

İftara 5 kala validen çocuklara jest

ERZİNCAN - Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, iftara kısa bir süre kala Ordu Caddesinde karşılaştığı çocuklara iftar yemeği ısmarladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, iftardan hemen önce Ordu caddesinde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Arkadaşlarıyla iftar programı yapan Ali ile karşılaşan Aydoğdu, dürüm yemeyi planlayan Ali ve arkadaşlarına iftar yemeği ısmarlama teklifinde bulundu.

Ali'nin arkadaşlarını tek tek arayan Vali Aydoğdu, çocukları iftar yemeğine davet etti. Hızla çocuklar için bir restoranda yer ayıran Vali Aydoğdu, Ali ve arkadaşlarına güzelce iftar yaptırılması talimatını verdi.

Kısa süre içerisinde valinin davetine icabet eden çocuklar Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti. Çocukları sosyal medya hesabından da takip eden Vali Aydoğdu, çocukların isteği üzerine onlarla fotoğraf çekildi. Ardından çocukları iftar yemeği için restorana gönderdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Vali Aydoğdu kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.