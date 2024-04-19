Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tercan ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Aydoğdu ilk olarak Tercan Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam vekili Mehmet Erdem Akbulut 'tan ilçede yapılmakta olan hizmet ve projeler hakkında bilgi alıp çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Aydoğdu daha sonra Tercan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek esnaf ile hasbihal etti. - ERZİNCAN