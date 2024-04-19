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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tercan ilçesinde incelemelerde bulundu

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tercan ilçesinde yapılan hizmet ve projeler hakkında bilgi almak ve vatandaşlarla bir araya gelmek için incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tercan ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Aydoğdu ilk olarak Tercan Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam vekili Mehmet Erdem Akbulut 'tan ilçede yapılmakta olan hizmet ve projeler hakkında bilgi alıp çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Aydoğdu daha sonra Tercan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek esnaf ile hasbihal etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hamza Aydoğdu Erzincan Tercan Yerel Politika Güncel Haberler

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