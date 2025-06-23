Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Güvenlik Toplantısına Katıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 81 il Valisi, İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanlarının katılımıyla ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Güvenlik ve asayiş ile ilgili hususların temel gündem maddeleri olarak ele alındığı toplantıya Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık katıldı. - ERZİNCAN