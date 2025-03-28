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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan Çocuklara Anlamlı İftar Daveti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan Çocuklara Anlamlı İftar Daveti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, iftara kısa bir süre kala Ordu Caddesi'nde karşılaştığı çocuklara iftar yemeği ısmarladı. Vali Aydoğdu, çocukları restorana davet edip onlarla fotoğraf çektirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, iftara kısa bir süre kala Ordu Caddesinde karşılaştığı çocuklara iftar yemeği ısmarladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, iftardan hemen önce Ordu caddesinde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Arkadaşlarıyla iftar programı yapan Ali ile karşılaşan Aydoğdu, dürüm yemeyi planlayan Ali ve arkadaşlarına iftar yemeği ısmarlama teklifinde bulundu.

Ali'nin arkadaşlarını tek tek arayan Vali Aydoğdu, çocukları iftar yemeğine davet etti. Hızla çocuklar için bir restoranda yer ayıran Vali Aydoğdu, Ali ve arkadaşlarına güzelce iftar yaptırılması talimatını verdi.

Kısa süre içerisinde valinin davetine icabet eden çocuklar Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti. Çocukları sosyal medya hesabından da takip eden Vali Aydoğdu, çocukların isteği üzerine onlarla fotoğraf çekildi. Ardından çocukları iftar yemeği için restorana gönderdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Vali Aydoğdu kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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