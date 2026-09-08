Erzincan Valisi Aydoğdu, Yurt Güvenliği VKS Toplantısı’na katıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında düzenlenen "Yurt Güvenliği" konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı.

81 ilin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, illerdeki yurt güvenliğine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri de katıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar ile yurt güvenliğine ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı