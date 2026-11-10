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Erzincan Valisi Aydoğdu'nun dedesi 10 Kasım'da Ahlat'ta toprağa verilecek

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Erzincan Valiliği, Vali Hamza Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu'nun vefat ettiğini bildirdi. Koyuncu'nun cenazesi 10 Kasım Salı günü Bitlis'in Ahlat ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek; taziyeler Adilcevaz'daki Bahçedere köyünde kabul edilecek.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu hayatını kaybetti.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu'nun vefat ettiği bildirildi.

Merhum Koyuncu'nun cenazesinin, 10 Kasım Salı günü Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Abdurrahmangazi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Açıklamada, taziyelerin Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Bahçedere köyünde kabul edileceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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