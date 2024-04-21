Erzincan Müftülüğü Diyanet İzcileri için yemin ve fular değişim programı düzenlendi

Erzincan Müftülüğü Diyanet İzcileri için yemin ve fular değişim programı düzenlendi.

Türkiye İzcilik Federasyonu Erzincan Müftülüğü İzcilik Kulübüne bağlı iki oba 6 aylık temel eğitim kursunu tamamlayarak, Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen yemin ve fular değişim töreniyle Gökalp obası, yurt ve dünya izcilerinin bir kardeşi oldular.

Düzenlenen programa İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, İzci liderleri, Diyanet izcileri ve aileleri katıldı. Programda kısa bir açılış konuşması yapan İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, "İl Müftümüz Muharrem Gül hocamız riyasetinde irşad faaliyetlerimizi her geçen gün çeşitlendirerek daha fazla gencimize ulaşmak istiyoruz. Bu kapsamda Erzincan İl Müftülüğü olarak izcilik faaliyetlerimizi artırmaya gayret edeceğiz." diyerek programda emeği olan İzci liderleri ve izcilere teşekkürlerini ifade etti. - ERZİNCAN