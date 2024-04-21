Üye Girişi
Haberler

Erzincan Müftülüğü Diyanet İzcileri için yemin ve fular değişim programı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İzcilik Federasyonu Erzincan Müftülüğü İzcilik Kulübüne bağlı iki oba 6 aylık temel eğitim kursunu tamamlayarak, Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen yemin ve fular değişim töreniyle Gökalp obası, yurt ve dünya izcilerinin bir kardeşi oldular. Düzenlenen programa İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, İzci liderleri, Diyanet izcileri ve aileleri katıldı. Programda kısa bir açılış konuşması yapan İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, 'İl Müftümüz Muharrem Gül hocamız riyasetinde irşad faaliyetlerimizi her geçen gün çeşitlendirerek daha fazla gencimize ulaşmak istiyoruz. Bu kapsamda Erzincan İl Müftülüğü olarak izcilik faaliyetlerimizi artırmaya gayret edeceğiz.' diyerek programda emeği olan İzci liderleri ve izcilere teşekkürlerini ifade etti. - ERZİNCAN

Erzincan Müftülüğü Diyanet İzcileri için yemin ve fular değişim programı düzenlendi.

Türkiye İzcilik Federasyonu Erzincan Müftülüğü İzcilik Kulübüne bağlı iki oba 6 aylık temel eğitim kursunu tamamlayarak, Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen yemin ve fular değişim töreniyle Gökalp obası, yurt ve dünya izcilerinin bir kardeşi oldular.

Düzenlenen programa İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, İzci liderleri, Diyanet izcileri ve aileleri katıldı. Programda kısa bir açılış konuşması yapan İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, "İl Müftümüz Muharrem Gül hocamız riyasetinde irşad faaliyetlerimizi her geçen gün çeşitlendirerek daha fazla gencimize ulaşmak istiyoruz. Bu kapsamda Erzincan İl Müftülüğü olarak izcilik faaliyetlerimizi artırmaya gayret edeceğiz." diyerek programda emeği olan İzci liderleri ve izcilere teşekkürlerini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muharrem Gül Konferans Erzincan Müftülük Türkiye Dünya Müftü Oba Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bursaspor - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Afyonspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Payas Belediyesi hangi parti? Payas Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI: Bodrumspor – Şanlıurfaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Bodrumspor Şanlıurfaspor canlı yayın linki! ALES sınav sonuçları yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024! BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI: Başakşehir – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir Ç.Rizespor canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 21 Nisan Pazar Survivor yeni bölüm! Başakşehir - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Ç.Rizespor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title