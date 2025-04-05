Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi
Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

Gişelerde 4 kişinin feci şekilde can verdiği kaza anı kamerada
Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı

Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler

650 kişiyi böyle zehirlediler! O dönerciden skandal görüntüler

Erzincan'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı etkili oldu ve hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Meteoroloji, bölge genelinde sağanak yağışlar ve karla karışık yağmur bekliyor. Karayolları ekipleri de yol açma çalışmaları sürdürüyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü, sis ve pus görüş mesafesini düşürdü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kar yağışının görüldüğü Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri görev aldı. Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar yapılan karla mücadele çalışmasının ardından seyirlerine devam etti.

Erzincan'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.