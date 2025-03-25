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Erzincan'ın Göç Etmeyen Leylekleri Dikkat Çekiyor

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Erzincan'ın Kilimli köyünde göç etmeyip elektrikte yuva yapan iki leylek, sosyal medya üzerinden paylaşılarak ilgi odağı oldu. Doğa Koruma Genel Müdürlüğü, leyleklerin neden göç etmediğine dair açıklamalarda bulundu.

Erzincan'ın göç etmeyen leylekleri kara yakalandı

ERZİNCAN - İlkbaharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte göç yollarına düştü. Erzincan'ın Kilimli köyünü mesken tutan iki leylek ise göç etmeyip her yıl elektrik direğine yuva yaptıkları yerde kalmayı tercih ediyorlar.

Erzincan'ın göç etmeyen leyleklerinin kara yakalandıkları anlar Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılarak, "Kim gidecek şimdi onca yolu. Bazı leylekler göçü sevmez. Belki de Erzincan Kilimli köyü sakinlerini çok misafirperver gördüklerinden gidemezler. Genel Müdürlük olarak pek çok kuş türünün göçünü takip ederken bu leyleklerimizin kalışını izliyoruz. Yaşat koru sev" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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