Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yatırım ve Projeleri Değerlendirdi

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri / Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Erzincan Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi bünyesinde kentte yapılan yatırım ve projeleri basın toplantısında gazetecilere sunum eşliğinde değerlendirdi.

İl Özel İdaresi Salonunda basın mensuplarına birim amirleriyle birlikte sunum yapan Canpolat, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları yapım işi ihalesinden, köy yollarına, sulama kanallarından, HES projelerine, Ergan Dağında devam eden yatırım ve projelerle ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun riyasetinde İl Genel Meclisinin desteğiyle kentte çok güzel çalışmalar yapıldığını ve hedeflerinin hizmet noktasında daha da büyük olduğunu aktaran Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, sunumunun ardından İl Özel İdaresine ait araç parkurunu ve Ergan Dağını gazetecilere gezdirdi.

Ergan Dağı Kayak Merkezinde kısa sürede yapılan ve yapımı devam eden bungalov konaklama yerleri, çevre peyzaj düzenlemeleri ile restoran ve kafe hizmeti verecek mekanlar gazetecilerden tam not aldı.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat geçen sezon Ergan Kayak Merkezini 250 bin civarından turist ağırladığını bu sene hedefin 1 milyon olduğunu kaydetti. - ERZİNCAN