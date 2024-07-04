Üye Girişi
Haberler

Erzincan İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Genel Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında yapıldı. Toplantıya katılan İl Özel İdaresi genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Canpolat, 'Hemşehrilerimize hizmet noktasında verdikleri kıymetli destekleri nedeniyle Meclis Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyoruz.' dedi. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle son buldu.

Erzincan İl Genel Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında yapıldı.

Toplantıya katılan İl Özel İdaresi genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Canpolat, "Hemşehrilerimize hizmet noktasında verdikleri kıymetli destekleri nedeniyle Meclis Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle son buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meclis Başkanı Mehmet Emre Erzincan Yerel Haberler Yerel Politika Güncel Haberler

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından şok iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından şok iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

 Savcılıktan Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi

Savcılıktan Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi

 Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu

Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title