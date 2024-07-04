Erzincan İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Yapıldı
Erzincan İl Genel Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında yapıldı. Toplantıya katılan İl Özel İdaresi genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Canpolat, 'Hemşehrilerimize hizmet noktasında verdikleri kıymetli destekleri nedeniyle Meclis Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyoruz.' dedi. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle son buldu.
Erzincan İl Genel Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında yapıldı.
Toplantıya katılan İl Özel İdaresi genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Canpolat, "Hemşehrilerimize hizmet noktasında verdikleri kıymetli destekleri nedeniyle Meclis Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle son buldu. - ERZİNCAN