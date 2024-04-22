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Erzincan İl Genel Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleşti

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Erzincan İl Genel Meclisi, Mehmet Cavit Şireci başkanlığında Nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, toplantıya katılarak yeni dönemde görev yapacak meclis üyelerine ve başkanlık divanına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erzincan İl Genel Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında gerçekleşti.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısına katılarak yeni dönemde görev yapacak meclis üyelerine ve başkanlık divanına hayırlı olması temennilerini iletti.

Canpolat, "Hemşehrilerimize hizmet noktasında verecekleri kıymetli destekleri nedeniyle meclis başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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