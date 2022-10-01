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Erzincan haberi! Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

Yerel Haberler

Erzincan haberi! Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

Erzincan haberi... Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, bugün saat 08.41'de merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hafif şekilde Tercanve Mercan ilçelerinde hissedildi.

Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Tercan Deprem Yerel Haberler

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