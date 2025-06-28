Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvarı 'Araştırma Yetkili Kuruluş' Belgesi Aldı

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucu "Araştırma Yetkili Kuruluş" belgesi almaya hak kazandı.

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucu kurumun insan kaynağı ve teknik altyapısının yeterli bulunduğu belirtilerek, "Başvurumuz uygun olarak değerlendirilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür eder, bölgemize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

"Araştırma Yetkili Kuruluş Onayı", özel veya kamu kurumlarının tarımsal araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan resmi bir yetkilendirme belgesi niteliği taşıyor. Bu belge sayesinde kurumlar, tarımsal Ar-Ge projeleri yürütebilecek, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlarla resmi iş birliği yapabilecek, bakanlık desteklerinden yararlanabilecek ve gerekli altyapı ile personel donanımına sahip olduklarını belgeleyebilecek.

Yetkilendirme sayesinde kurumlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü destekli tarımsal Ar-Ge projeleri başvurusu yapabilme, bakanlıkla protokol ve iş birliği gerçekleştirme, yürüttükleri projelerle ilgili yasal koruma ve teşvik avantajlarından faydalanma hakkı kazanıyor. Ayrıca üretilen bilgi ve teknolojilerin yaygınlaştırılmasında da yetkili konuma geliyor. - ERZİNCAN