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Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt İlçe Kaymakamlarını Ziyaret Etti

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Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde polislerle bir araya gelerek ilçe kaymakamlarına ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında; Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerinde görev yapan personellerle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi ilçelerde alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. İlçelerde görevli personellerle bir süre sohbet eden Kurt, personellerin istek ve taleplerini dinledi. Kurt, polislere görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt daha sonra Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye Kaymakamlıklarını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında; Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk'ü makamlarında ziyaret ederek bir süre görüşen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kaymakam İlhan Kayatürk'e teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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