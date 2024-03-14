Erzincan Emniyet Müdürlüğü Sağlık Çalışanlarına Ziyarette Bulundu
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladılar.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına ziyaretlerde bulunuldu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan'da bulunan sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladılar.
Kendilerini insana hizmet ilkesine adayan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlayan polisler Erzincan Emniyet Müdürlüğü adına hediye takdiminde bulundular. - ERZİNCAN