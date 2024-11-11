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Erzincan'dan Umre İçin 187 Kişilik Kafile Uğurlandı

Erzincan'dan Umre İçin 187 Kişilik Kafile Uğurlandı
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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan kutsal topraklara gitmek üzere direk Cidde'ye hareket eden 187 kişilik umre kafilesi, düzenlenen törenle uğurlandı. Törende duygusal anlar yaşandı ve umreciler dualarla kutsal topraklara gönderildi.

Erzincan'dan umre için direk Cidde'ye gidecek 187 kişi uğurlandı.

Erzincan'da 2024-2025 umre sezonu kapsamında kutsal topraklara gidecek 187 kişilik umre kafilesi Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanından direk Cidde'ye hareket etti.

Havalimanında kalabalıkla umreciler uğurlandı. Uğurlama töreni Boyacılar Camii İmam Hatibi Yusuf Kocatürk'ün okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, Erzincan İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve umrenin manevi değerine vurgu yaparak dualar etti.

Erzincan halkının yoğun katılım gösterdiği törende, umreciler yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Tekbirler, salat-u selamlar ve dualar eşliğinde mukaddes topraklara uğurlandılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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