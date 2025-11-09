Haberler

Erzincan'dan 193 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda düzenlenen törenle 193 umreci, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Törende Erzincan İl Müftüsü, umrecilerin yapacağı ibadetin önemine vurgu yaptı.

Erzincan'dan kutsal topraklara gidecek olan 193 umreci, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Uğurlama programına Erzincan İl Müftüsü ve il müftülüğü personeli ile umrecilerin yakınları katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilaveti, İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin gerçekleştirdi.

Programın devamında konuşan Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, umre ibadetinin manevi yönüne dikkat çekerek, "Rabbim yapacağınız bu mübarek yolculuğu kabul eylesin, sağlıkla gidip hayırla dönmenizi nasip etsin. Orada ümmetin birliği için, ülkemizin huzuru için dua etmeyi unutmayın," ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından yapılan dua ile umreciler, yakınlarının gözyaşları ve duaları arasında kutsal topraklara uğurlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
