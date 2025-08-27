Erzincan'daki Terzibaba Türbesi ve Külliyesi Havadan Görüntülendi

Erzincan'ın manevi mekanlarından Terzibaba türbesi ve mezarlığı drone ile havadan görüntülendi.

Erzincan'ın manevi mekanlarından Terzibaba havadan görüntülendi. Geçmiş yıllarda yangın sonucu harap olan ve 1980'li yıllarda betonarme olarak tekrardan yapılan türbe ve mezarlık, Osmanlı mimarisi özelliği olan kesme taştan inşa edildi. Türbe ve mezarlık halk tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, Hicri 1195'li yıllarda dünyaya gelen Terzibaba'nın hayatına dair bilgileri paylaştı.

"Hayyat Vehbi, Erzincanlı Terzibaba"

Terzibaba Hazretleri, Anadolu'da yetişen büyük velilerdendir. Hicri 1195 (m.1780) yılında, bazı kaynaklara göre Erzurum'da bazılarına göre de Erzincan'da doğmuştur. Adı, Muhammed Vehbi'dir. "Hayyat Vehbi" olarak şöhret bulmuştur. 1264 (m.1847) yılında Erzincan'da vefat etmiş, dergahının bulunduğu yere defnedilmiştir. Bugün bu yer, "Terzibaba Mezarlığı" diye anılmakta ve türbe mezarlığın ortasında bulunmaktadır. Terzibaba, temel din bilgilerini tahsil ettikten sonra, anne ve babasının isteği üzerine, bir sanat sahibi olmak için terzilik öğrenmeye başladı. Terzibaba diye meşhur olması buradan gelmektedir. Dünyaya hiç önem vermezdi. Ahirete meyli ise çok fazla idi. Mesleği ile meşgul olurken ibadetini terk etmez, nefsinin isteklerini yerine getirmeme hususunda azami gayret gösterirdi.

"Terzibaba Külliyesi hizmete açılıyor"

Erzincan'da hayırseverlerin desteğiyle yapımına 2019'da başlanan "Terzibaba Külliyesi" açılışa hazırlanıyor.

Manevi kişiliğiyle bilinen Terzibaba için kentte Çarşı Mahallesi'nde bulunan Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı yakınına 7 bin 800 metrekarelik bir arsa üzerine külliye inşa edildi. 2 bin metrekarelik taban oturum alanı ve 4 bin metrekarelik kapalı alanıyla 2019'da yapımına başlanan Terzibaba Külliyesinde cami, 500 kişilik aşevi, 30 kişilik misafirhane, Kur'an kursu ve kütüphane bulunuyor.

Terzibaba Mezarlığı ve Türbeleri Koruma Geliştirme Derneği ve hayırseverlerin destekleriyle tamamlanan külliye, 29 Ağustos cuma günü vatandaşların hizmetine açılacak. - ERZİNCAN