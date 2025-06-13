Erzincan'daki Lavanta Tarlaları, Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Erzincan'daki Lavanta Tarlaları, Ziyaretçi Akınına Uğruyor
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Erzincan'ın Çağlayan beldesinde artan lavanta ekimi, mor tarlaların göz alıcı manzaralarıyla ziyaretçi akınına neden oluyor. Yerli ve yabancı turistler, doğayla iç içe geçirdikleri zamanın tadını çıkarırken fotoğraf çekimlerini de yapıyorlar.

Erzincan'ın Çağlayan beldesi, son yıllarda artan lavanta ekimiyle birlikte, ziyaretçi akınına uğruyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte mor lavanta tarlaları, hem fotoğraf tutkunları hem de doğa severler için cazibe merkezi haline geliyor.

Göz alıcı renkleriyle adeta bir görsel şölen sunan lavanta bahçeleri, bu yıl da yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Doğayla iç içe huzurlu zaman geçirmek isteyen ziyaretçiler, lavanta tarlalarında hem dinleniyor hem de eşsiz manzaralar eşliğinde fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.

Ziyaretçiler, lavanta tarlalarının yalnızca güzellikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu doğal fonlarla da dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Fotoğraf meraklıları için adeta açık hava stüdyosuna dönüşen tarlalar, bölge turizmine de önemli katkılar sağlıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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