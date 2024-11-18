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Erzincan'da Yoğun Sis Etkili: Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı sürerken, kent merkezinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, ulaşımda aksamaya yol açmadı. Meteoroloji, bölgede buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini duyurdu.

Erzincan'da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı görülürken kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Uzun süredir kurak havanın etkisinde olan Erzincan'da son iki gündür yağmurlu hava hakimdi. Sabah saatlerinde Erzincan sisli havanın etkisi altına girdi. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, şehirde kartpostallık görüntüler de oluştu. Sürücülerin olumsuz etkilendiği sisli hava bir müddet sonra yerini kapalı bir havaya bıraktı.

Erzincan'ın yüksek kesimleri Sakaltutan, Ahmediye ve Kızıldağ geçitlerinde ise aralıklı kar yağışı görüldü. Kar yağışı dolayısıyla ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan'da Yoğun Sis Etkili: Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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