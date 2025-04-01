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Erzincan'da Yıldızların Muhteşem Gösterisi

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Erzincan'da fotoğraf sanatçıları, Munzur Dağları üzerinde uzun pozlama tekniği kullanarak etkileyici yıldız görüntüleri oluşturdu. Kılıçkaya köyü, Mercan Deresi ve Kemah bölgelerinde gece gökyüzü muhteşem bir görsel şölen sundu.

Erzincan'da yıldızların muhteşem görsel şöleni

ERZİNCAN - Erzincan'da gece saatlerinde uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlar güzel görüntü oluşturdu.

Erzincanlı fotoğraf sanatçıları gece karanlığında Munzur Dağlarının üzerindeki gökyüzünü uzun pozlama tekniğiyle görüntüledi.

Erzincan merkeze bağlı Kılıçkaya köyü, Mercan Deresi, Kemaliye Karanlık Kanyon, Kemah Amucak Yaylası ve Kemah Yücebelen köyü kanyonunda uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlar gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu.

Erzincan'da Yıldızların Muhteşem Gösterisi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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