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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Yakalandı

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Erzincan'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, doğu illerinden uyuşturucu madde getirip satmaya çalışan iki kişi yakalandı. Araçta ele geçirilen 2,12 gram sentetik cannabinoid ile ilgili işlemler başlatıldı.

Erzincan'da narkotik operasyonu

ERZİNCAN - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince sokak satıcılarına yönelik yapılan "Asena-Analiz" çalışmalarında doğu illerinden uyuşturucu madde getirip Erzincan'da satmaya çalışan 24 plakalı araç Akyazı uygulama noktasında durdurularak araç içerisindeki 2 şahıs yakalandı. Araç sürücüsü B.K. isimli şahıstan, 2,12 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.

24 plakalı araç içerisinde bulunan N.S. isimli şahsa "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem başlatılırken B.K. isimli şahsa ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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