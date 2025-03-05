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Erzincan'da Terzi Sofrası'nda İftar Geleneği Sürüyor

Erzincan'da Terzi Sofrası'nda İftar Geleneği Sürüyor
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Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda her gün 700 kişinin iftar yaptığı Terzi Sofrası, Ramazan ayı boyunca hizmet vermeye devam ediyor. Vali Hamza Aydoğdu, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu altında bulunan ve her gün 700 kişinin aynı sofra etrafında iftar yaptığı Terzi Sofrası, Ramazan ayı boyunca hizmet verecek.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve birim amirlerle birlikte, Terzi Sofrasında vatandaşlarla iftar yaptı.

Vali Aydoğdu, "Ramazan berekettir. Ramazan paylaşmaktır. Bugün burada yaşlısı genci, kadını erkeği, öğrencisi esnafı aynı sofranın etrafında hep birlikte iftarını yapıyor. Ramazan ayı boyunca her gün 700 hemşehrimiz burada iftarını açacak. Hemşehrilerimizi aynı sofra etrafında bir araya getirerek bu güzel birlikteliği sağlayan bu anlamı hizmetten emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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