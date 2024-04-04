Erzincan'da Taksim TOKİ Camii'nde "Teravih Namazı- Çocuk Buluşması" programı düzenlendi.

Cami imam hatibi Engin Sarıgül tarafından tertip edilen programa İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem ve 130 kişilik çocuk grubu katıldı. Namaz sonrasında cemaate ve çocuklara İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından hitapta bulunuldu. Çocukların okuduğu Kur'an-ı Kerim ve dualar sonrasında kendilerine çeşitli hediyeler takdim edilerek sevindirildi. - ERZİNCAN