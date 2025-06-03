Erzincan'da Sucukta Metal Cisim Şoku
Erzincan'da bir vatandaş, marketten aldığı sucuğun içinden metal bir cisim çıkmasıyla şaşkınlık yaşadı. Sucuk doğranırken bıçağın takılması üzerine dikkatli inceleyen vatandaş, metal görünümlü bir parçayı fark etti ve durumu kayıt altına aldı.
Erzincan'da sucuğun içinden metal cisim çıktı
ERZİNCAN - Erzincan'da marketten alınan sucuğun içerisinden metal bir cisim çıktı. Vatandaş yaşadığı şaşkınlığı kaydetti.
Aldığı sucuğu doğramak isteyen vatandaş, bıçağının takılmasıyla şüphelendi ve dikkatli incelediğinde sucuk içerisinde metal görünümlü bir cisimle karşılaştı.
Metal renginde, demir ya da alüminyum olduğu değerlendirilen parçayı fark eden vatandaş, yaşadığı şoku kameraya çekerek kayıt altına aldı. Görüntülerde, sucuğun içindeki yabancı cisim net şekilde görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel