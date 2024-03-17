Erzincan'da Refahiye ilçesinde iftar programı düzenlendi
Erzincan Valiliği himayesinde Refahiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programına Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda Refahiyeli vatandaş katıldı. İftar programında yüzlerce kişi aynı sofrada buluştu ve ilahiler okundu, dualar edildi. İftar sonrası Hacivat-Karagöz oyunu gösterisi yapıldı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Erzincan Valiliği himayelerinde Refahiye Kaymakamlığı tarafından iftar programı düzenlendi.
Refahiye Kapalı Spor Salonunda düzenlenen iftar programına Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda Refahiyeli vatandaş katıldı.
İftar programında yüzlerce kişi aynı iftar sofrasında buluşmanın hazzını yaşadı. Programda ilahiler okundu, dualar edildi.
İftar sonrası Hacivat- Karagöz oyunu gösterisi de yapılarak eski ramazanlar hatırlatıldı. - ERZİNCAN