Tercan'da berberlerde bayram yoğunluğu
Tercan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk artarken, müşteriler tıraş olmak için günler öncesinden randevu alıyor. Berberler, gece geç saatlere kadar hizmet vermeye hazırlanıyor.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşanıyor.
Bayrama bir gün kala tıraş olmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle berberler randevu sistemiyle çalışıyor. Bayrama bakımlı girmek isteyen müşterilerin günler öncesinden randevu aldığı belirtildi.
Gece geç saatlere kadar hizmet vermeye hazırlanan berberler, yoğunluk nedeniyle randevusuz müşteri kabul edemiyor. Bayram öncesi artan talebi karşılamak için esnafın mesaisini uzattığı ifade edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı