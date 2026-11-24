Erzincan'da polis, yolun karşısına geçemeyen yaşlı vatandaşa yardım ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan kent merkezinde görevli polis ekipleri, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı bir vatandaşı fark ederek yanına gitti. Polisler, yaşlı vatandaşın ellerinden tutup güvenli şekilde karşıya geçmesini sağladı; duyarlı davranış vatandaşların takdirini topladı.
Erzincan'da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çeken yaşlı vatandaşa polis ekipleri yardımcı oldu.
Kent merkezinde görev yapan polis ekipleri, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı vatandaşı fark ederek yanına gitti.
Yaşlı vatandaşın ellerinden tutan polisler, güvenli şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı.
Emniyet personelinin sergilediği duyarlı davranış, vatandaşların takdirini topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı