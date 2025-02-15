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Erzincan'da Polis Ekiplerinden Doğum Günü Sürprizi

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri, eksi 15 derecede görev yapan arkadaşlarına unutulmaz bir doğum günü sürprizi düzenledi. Kutlamada pasta kesilerek mutluluk paylaşıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri görevdeki ekip arkadaşlarına doğum günü sürprizi yaptı.

İlçedeki uygulama noktasında gerçekleştirilen sürpriz kutlamada polis memurunun doğum günü, ekip arkadaşlarınca eksi 15 derece hava sıcaklığında pasta kesilerek kutlandı.

Buz gibi havada içleri ısıtan o anlar kameralara yansıdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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