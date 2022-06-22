Erzincan'da polis adaylarının coşkulu mezuniyet sevinci

ERZİNCAN Erzincan'da 8 aylık eğitimlerinin ardından mezun olan 826 Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi, meslek yeminlerini edip, kep attı. Mezuniyet heyecanı yaşayan polis adayları, mutluluklarını ailelerine ve arkadaşlarına sarılarak paylaştı.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi, 27'ncı dönem mezunlarını verdi. Okulun spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende, dönem birincisi Muhammed Kırkulak mezunlar adına konuşma yaparak yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Erzincan POMEM Müdür vekili Alper Özdemir ise mezuniyet töreninde bir konuşma yaparak yeni mezunları tebrik etti. Özdemir, "Genç mezunlarımız; Bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yılmaz, yorulmaz ve sadakatli birer koruyucusu, binlerce yıllık mazisi olan bu soylu ve necip milletimizin hizmetkarı olacaksınız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından ve devlete sadakatten sapmadan, ülkemize hizmet edeceksiniz. Kimliğiniz, üniformanız, silahınız ve sahip olduğunuz yetkiler aziz Türk milletinin sizlere birer emanetidir. Terör örgütlerine ortam sağlayan nifak çetelerinin varlığı karşısında sizlere düşen görev, hiç durmadan ve yılmadan fedakarca çalışmak, her zaman doğrunun sesi ve dürüst olmaktır.

Devletten başka hiçbir güç ve iradeye kendinizi esir etmemeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tam teslimiyetle çalışmalı ve kendinizi bu milletten, devletten başka hiçbir güce karşı yükümlülük altında hissetmemelisiniz. Önce insan sonra polis olduğunuz gerçeğini unutmadan vazifenizi yapacağınıza olan inancım tamdır. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" diye konuştu. Ardından, silah başına gelen öğrenciler, meslek yeminlerini edip kep attı. Törenin ardından polis adayları, mutluluklarını birbirlerine ve mezuniyet heyecanını paylaşmak için gelen ailelerine sarılarak paylaştı.