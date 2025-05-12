Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Erzincan'da Özel Çocukların 'Polis' Olma Hayali Gerçekleştirildi

Erzincan'da Özel Çocukların 'Polis' Olma Hayali Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında özel çocuklara polis olma deneyimi yaşatıldı. 'Engelleri Kaldırıyoruz' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklara polis yeleği ve kep giydirildi.

Erzincan'da "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla özel çocukların "Polis" olma hayali gerçekleştirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen "Bizim Çocuklarımız Projesi" kapsamında Engelliler Haftası'nda etkinlik düzenlendi.

"Engelleri Kaldırıyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulunda özel çocukların sosyalleşmeleri ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla, çocukların "Polis" olma hayali gerçekleştirildi. Öte yandan özel çocuklara polis yeleği ve polis kepi giydirilerek trafik yol uygulaması yaptırıldı. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK'nın feshi dış basında! Türkiye için dikkat çeken yorum
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Vali, polislere gözdağı veren oğlunu eleştirenlere sert çıktı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?

PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek? İşte detaylar
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.