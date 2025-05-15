Erzincan'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Erzincan'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Erzincan'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Erzincan merkezde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine ambulans sevk edildi.

Erzincan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

ERZİNCAN - Erzincan'da Tofaş otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 ABS 775 plakalı motosiklet ile 24 AR 925 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yakınındaki başka bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü S.P. yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemede bulunurken, kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
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