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Erzincan'da Oto Tamircisine Gelen Kedi Her Gün Fırçayla Kaşıtılıyor

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Erzincan'da oto tamirciliği yapan Ömer Yıldız, Paşa isimli kediyi fırçayla kaşıyarak temizliyor. Kedinin sevimli halleri ise iç ısıtan anlara sahne oluyor.

Erzincan'da "Paşa" isimli Kedi, her gün oto tamircisine geliyor, fırçayla kendisini kaşıtıyor.

Erzincan'da oto tamirciliği yapan Ömer Yıldız, Paşa isimli kediyi fırçayla kaşıdı. Tebessüm ettiren görüntülerde Yıldız tarafından ilgi gören kedinin halinden bir hayli memnun olduğu gözlendi.

Oto tamircisinde çekilen görüntülerde Ömer Yıldız, dükkanına gelen Paşa isimli kediyi fırçayla uzun uzun kaşıyarak temizledi. Yere uzanarak fırçalanmanın tadını çıkaran kedinin sevimli halleri iç ısıtan anlara sahne oldu.

Ömer Yıldız, "Bu kedi bizim sanayimizin Paşa'sı. Her gün belli başlı saatlerde gelir, bana kendisini sevdirir, tımar ettirir, kaşırım, sonra gider." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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