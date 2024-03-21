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Erzincan'da Nevruz Bayramı Coşkusu

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Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Erzincan'da coşkuyla kutlandı.

Erzincan Valiliği öncülüğünde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün işbirliği ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ yerleşkesinde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.

Mehter takımının gösterisiyle başlayan kutlamalarda Nevruz ateşini Erzincan Vali Vekili Mehmet Emre Canpolat ve Rektör Prof. Dr. Akın Levent yaktı.

Nevruz ateşiyle birlikte kutlamalarda üniversite öğrencileri doyasıya eğlendi. Ateş üzerinden atlayanlar, demir dövenler daha sonra çalınan hareketli müzikler eşliğinde doyasıya halay çekerek Nevruz Bayramını kutladılar.

Yağmur yağışına aldırış etmeyen öğrenciler uzun süre Nevruz coşkusu yaşadılar.

Kutlamalara, Erzincan Vali Vekili Mehmet Emre Canpolat, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, rektör yardımcıları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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