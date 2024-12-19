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Erzincan'da Nesli Tükenmekte Olan Vaşak ve Su Samuru Araç Çarpmasıyla Telefi Oldu

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Erzincan-Erzurum karayolunda, nesli tükenmekte olan vaşak ve su samuru araç çarpması sonucu öldü. Doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, ekolojik köprü ihtiyacını vurguladı.

Erzincan'da nesli tükenmekte olan vaşak ve su samuru araç çarpması sonucu telef oldu

ERZİNCAN - Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru ve vaşak, Erzincan- Erzurum karayoluna çıkınca araçların çarpması sonucu telef oldu.

Erzincan - Erzurum karayolu Sansa Deresi civarında vaşak ve su samurunun leşine rastlayan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, yaban hayatı için ekolojik köprü yapılması gerektiğini kaydetti. Nesli tükenme tehlikesinde bulunan hayvanların karayoluna çıkmaları nedeniyle araç çarpmasıyla telef olduklarını belirten Akyüz, cep telefonuyla çektiği videoları paylaştı.

Erzincan'da Nesli Tükenmekte Olan Vaşak ve Su Samuru Araç Çarpmasıyla Telefi Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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